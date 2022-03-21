Sait Karafırtınalar: "Hakemin tutarsız yönetimiyle güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk" - Son Dakika
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Sait Karafırtınalar: "Hakemin tutarsız yönetimiyle güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk"

21.03.2022 21:59
Sait Karafırtınalar: "Hakemin tutarsız yönetimiyle güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Eyüpspor maçı sonrası, "Çok ağır bir maç oynadık.

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Eyüpspor maçı sonrası, "Çok ağır bir maç oynadık. Play-off iddiamızın devam etmesi için rakibin de ilk iki iddaiasının devam etmesi için önemli bir maçtı" dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Çok ağır bir maç oynadık iki takım adına da. Hem bizim play-off iddiamızın devam etmesi için rakibimizin de ilk iki iddiasının devam etmesi için önemli bir maçtı. Altı eksik olmasına rağmen çok savunma ağırlık takımla da çıkmadık. Zaten çıkabileceğimiz takım buydu. İki tane bugüne kadar hiç süre almamış oyuncu ile başladık. İlk yarısı orta geçen bir maçtı. İkinci yarının başında Harun'un sakatlanması elimizi kolumuzu tamamen bağladı. Sağ beki sol beke aldık. Stoperin yerini değiştirdik. Savunmada bir dengesizlik olduktan sonra oyunun belli bölümlerinde oyunu rakibe verdik. Geride verdiğimiz pozisyonlarda rakip beraberliği yakaladı. Hakemin tutarlı olmayan yönetimiyle çok güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk. Çok daha güzel sonuçla buradan ayrılabilirdik" diye konuştu. - ADANA

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Hakemin tutarsız yönetimiyle güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk' - Son Dakika


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