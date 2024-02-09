Adanaspor, Ferhat Kaplan ve Mehmet Taş'ı transfer etti - Son Dakika
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Adanaspor, Ferhat Kaplan ve Mehmet Taş'ı transfer etti

Adanaspor, Ferhat Kaplan ve Mehmet Taş\'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Ferhat Kaplan ve orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ve 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

09.02.2024 18:05
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kaleci Ferhat Kaplan ile orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor forması giyen 35 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ve 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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