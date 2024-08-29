Adanaspor Futbolcuları Çıkışa Geçmek İçin Hazır - Son Dakika
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Adanaspor Futbolcuları Çıkışa Geçmek İçin Hazır

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Adanaspor, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı. Futbolcular, Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceklerini belirtti.

29.08.2024 11:48
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Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor.

Trendyol 1. Lig'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.

Adana ekibinin 25 yaşındaki Senegalli sol kanat oyuncusu Amadou Ciss, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Hocayla ilişkilerimiz çok iyi. Lig uzun bir maraton, önümüzdeki maçlar var. Umarım iyi sonuçlar zamanla gelecektir. Öncelikli hedefimiz Süper Lig'e yükselebilmek. Başkanımız elinden geleni yapıyor. Yeni oyuncularla daha iyiye gideceğiz. Üst lige çıkmak istiyoruz."

Taraftarların desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını dile getiren Ciss, sahada mücadele etmeyi sürdüreceklerini anlattı.

"Hedefimiz çok maç kazanmak"

Yeni transferlerden Burkino Fasolu sol bek Adama Fofana da teknik direktör Bamba'nın görev verdiği her bölgede oynayıp kendini geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece konsantre olup daha iyiye gitmeyi hedeflemeliyiz. Hedefimiz çok maç kazanmak ve buna adım adım gidiyoruz. İlk amacımız Manisa FK maçını kazanmak. Her zaman taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Biz onlarsız hiçbir şeyiz. Onlar gelip desteklesin biz de elimizden geleni yapalım."

"Hocamız oyun ve taktik açısından bize iyi geldi"

Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki Devran Şenyurt da Manisa FK karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamız, oyun ve taktik açısından bize iyi geldi. Takım içinde arkadaşlık ortamı da iyi. Son 2 maçta kötü sonuçlar aldık ama düzeltmek için elimizden geleni yapıyor, sert, yoğun ve taktiksel çalışıyoruz. İnşallah iyi gidişat yakalayıp bunu sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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