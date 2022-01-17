Adanaspor, Jordon Ibe'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, İngiliz kanat oyuncusu Jordon Ibe ile 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, bir dönem Liverpool'da da forma giyen kanat oyuncusu Jordon Ibe'yi 3.5 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Jordan Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır" denildi.Ibe, son olarak Derby County takımında forma giydi.