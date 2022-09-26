Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük için Önder Karaveli ile prensipte anlaştığını açıkladı. Karaveli, yarın düzenlenecek tören ile imza atacak.

Kaynak: DHA

Önder Karaveli, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adanaspor, Önder Karaveli ile anlaştı - Son Dakika

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