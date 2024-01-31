Adanaspor, Mustafa Kemal Kılıç\'ı yeni teknik direktör olarak atadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, yaptığı görüşme sonucu teknik direktörlük konusunda Mustafa Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.
Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 18 Ocak'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta bir kadın kuaförü olan Hasan E., yanında çırak olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hasan E., suçlamaları reddetti. Olayın ardından Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi, diğer çıraklık öğrencilerinin iş sözleşmelerini feshetti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen Pişkin, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçında taraftarların protesto ettiği yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı. Tarafatrlara uyarıda bulunan Özbek, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi" dedi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan görülen davada karar çıktı. Sanıklardan biri 1 yıl 6 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, Oktar ile örgüt yöneticisi 12 sanık aynı suçu örgüt kapsamında işledikleri gerekçesiyle 4'er yıl hapisle cezalandırıldı.
Son Dakika › Spor › Adanaspor, Mustafa Kemal Kılıç'ı yeni teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?