Adanaspor ve Manisa FK Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da yardımcı antrenör Fuad Kınalı, bir puanın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Kınalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de çok önemli bir maç olduğunu belirtti.

3 puana ihtiyaçları olan bir maçı evlerinde oynadıklarına dikkati çeken Kınalı, şunları ifade etti:

"Oyuncularımızın gerekli mücadeleyi gösterdiğine inanıyoruz, Kazanmak için her şeyi yaptılar. Tabii maçın stresi ve maçın gidişatı istediğimiz gibi olmadı. Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı ama şu an hala beraberlik bile bizim için bir avantaj oldu. İnşallah bunu en iyi şekilde değerlendirip sezon sonunda bulunduğumuz ligde devam etmeyi düşünüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak da oyuncularının son dönem tepkilerinin olumlu olduğunu belirtti.

Maç kaybetmediklerini ancak bugün 3 puan almış olsalar son iki hafta müsabakalara daha rahat çıkacaklarını ifade eden Dinçbudak, şunları dile getirdi:

"Adanaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bugünkü oyun noktasında da bunlara tepkiyi verdik. İstediğimiz golü bulduk. Oyunun son bölümlerinde de galibiyet golünü atabilirdik. Rakip takım daha çok geriden uzun toplarla oynayıp dönen topları kazanıp geçiş oyununu yapmaya çalışıyordu. Bunu bildiğimiz için biz merkezde fazla toplu oynamadan kenarlara aktardık. Çalıştığımız ortamı 3 puanla süslemek isterdik ama 1 puan da kötü değildir. Oyuncularımı kutluyorum. Adanaspor'a da kalan müsabakalarda başarılar diliyorum."