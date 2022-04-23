Adatepe Dökecekspor'da Adem Aydım dönemi resmen başladı - Son Dakika
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Adatepe Dökecekspor'da Adem Aydım dönemi resmen başladı

23.04.2022 16:18
Adatepe Dökecekspor'da Adem Aydım dönemi resmen başladı

Adatepe Dökecekspor Başkanı Onur Akbaş ve yönetimi, kulübü sponsor iş insanı Adem Aydım'a devretti.

Adatepe Dökecek spor Başkanı Onur Akbaş ve yönetimi, kulübü sponsor iş insanı Adem Aydım'a devretti.

Adatepe Dökecekspor Başkanı Onur Akbaş ve sponsor Adem Aydım yapmış oldukları toplantıda ortak paydanın Karabük olduğunu noktasında hemfikir olduklarını açıkladılar.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu gündemini yoğun bir şekilde meşgul ederek ortaya çıkan ve yanlış anlaşılma kaynaklı olumsuz durum karşısında kulüp başkanı Onur Akbaş ve kulüp sponsoru Adem Aydım ortak bir basın açıklaması yaparak durumu değerlendirdi.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Adatepe Dökecekspor'un yeni başkanı Adem Aydım ilerleyen günlerde takımın yeni ismini duyuracağını belirterek, "Şu an ligler devam ettiği için Türkiye Futbol Federasyonu ile tescil işlemleri yapılamıyor. Tescil işlemlerinin ardından takımın yeni ismini kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Aydım, artık daha büyük hedefleri olduğunu ifade ederek, "Hedeflerimiz artık çok daha büyük. Çok çalışacağız. Her anlamda tedbirli olmak ve sağlam ilerlemek istiyoruz. İnşallah bu şampiyonluk atacağımız adımların sadece başlangıcı olur. Karabük ve spor kamuoyu için hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Adetepe Dökecekspor camiasından yapılan açıklamada, "2018 yılından itibaren Adatepe(Dökecek) Mahallesi gençlerinin bin bir emek ve zahmetle ortaya çıkarıp bu günlere getirdiği Adatepe Dökecek Spor Kulübü çatısı altında, şampiyonluk ipini göğüsleyen Onur Akbaş ve yönetimi, Karabük'ün Takımı sloganı ile çıkılan yolda kulübü sponsor Adem Aydım'a devrederek gelecek hedefleri ve planlamaları doğrultusunda ilerlenmesine tam destek vermiştir.

Buna göre gelecek sezon Karabük'ü kapsayacak bir isim ile Bölgesel Amatör Ligde yola devam edilecek olup aynı zamanda yeni başkan Adem Aydım tarafından Karabük Amatör Liginde Onur Akbaş başkanlığında kurulacak olan Dökecekspor takımına her şartta tam destek vererek kulübün sponsoru olmaya devam edecektir" - KARABÜK

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Türkiye Futbol Federasyonu, İhlas Haber Ajansı, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adatepe Dökecekspor'da Adem Aydım dönemi resmen başladı - Son Dakika


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