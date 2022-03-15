Aday hakemler Salihli'de buluştu - Son Dakika
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Aday hakemler Salihli'de buluştu

15.03.2022 13:18
Aday hakemler Salihli'de buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen judo aday hakemlik kursu tamamlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen judo aday hakemlik kursu tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının 2022 yılı faaliyet programında yer judo aday hakem kursu, Salihli'de gerçekleşti. 2 gün süren ve 40 aday hakemin katılımıyla düzenlenen kurs, Belediye Spor Salonunda yapıldı. Kursun eğitmenlikleri, Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile MHK üyesi Levent Erekinci tarafından yapılırken, kursun sorumluluğunu ise Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Teknik Kurul üyesi olan Oktay Ayaz yürüttü.

Aday hakemlik kursu hakkında bilgiler veren Ayaz, 2 güren devam eden kursta, ilk gün teorik ve video sunumların yanı sıra minderde uygulama yapıldığını,2.gün ise yazılı ve uygulamalı sınav yapıldığını söyledi.

Salihli olarak aday hakemlik kursuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayaz "Bu tür kurslarda sportif başarının yanında sosyal iletişim bağları da gelişmektedir. Biz bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız" dedi.

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Aday hakemler Salihli'de buluştu
Aday hakemler Salihli'de buluştu

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Salihli, Türkiye, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aday hakemler Salihli'de buluştu - Son Dakika


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