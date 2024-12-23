Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberdeydi: Dybala, transfer için son kararını verdi - Son Dakika
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Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberdeydi: Dybala, transfer için son kararını verdi

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İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Paulo Dybala'nın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Son oynanan Parma maçında yıldızlaşan 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, transferi için son kararını verdi.

23.12.2024 19:24
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Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sırada yer alan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, geleceği için son kararını verdi.

PARMA MAÇINDA YILDIZLAŞTI, HER ŞEY DEĞİŞTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma'nın Parma'yı 5-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan Dybala, Roma kulübü içinde kendisine şüphe ile bakanların dahi desteğini arkasına almayı başardı.

Adı Galatasaray ile anılan Dybala, transfer için son kararını verdi

MAAŞINDA İNDİRİME GİDECEK

Bununla birlikte takımda kalmak isteyen Paulo Dybala, mali yükümlülükler sebebiyle düşünceli olan Roma yönetimine maaşında indirime gidebileceğini iletti. Parma maçının ardından açıklamalarda bulunan Dybala, "İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim" ifadelerini kullanmıştı.

RANIERI NE DEMİŞTİ?

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ise Dybala'nın geleceği hakkında, "Paulo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Dybala'lı Roma çok farklı! Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum" demişti.

Adı Galatasaray ile anılan Dybala, transfer için son kararını verdi

ROMA'NIN DYBALA AÇIKLAMASI

Öte yandan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Parma ile oynanan maçtan önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu" şeklinde konuşmuştu.

DYBALA'NIN ROMA RAKAMLARI

2022 yazından Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olan Paulo Dybala, bu sezon İtalyan ekibinde 19 maçta süre buldu. Dybala, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberdeydi: Dybala, transfer için son kararını verdi

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Son Dakika Spor Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberdeydi: Dybala, transfer için son kararını verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    balonsaray başını aldı 6 18 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    pazarlık kızıştırıyorlar, kalsın, sizin olsun. 12 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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