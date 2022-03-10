Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı

10.03.2022 18:27
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerdeki klasmanları yeniden belirlemesi kararıyla görev verilmeyen hakemlerin ve yönettiği maçların zan altında kaldığını söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerdeki klasmanları yeniden belirlemesi kararıyla görev verilmeyen hakemlerin ve yönettiği maçların zan altında kaldığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, "Hakemlerle alakalı yapılan operasyon mu diyelim, devrim mi diyelim bilmiyorum. 28 haftayı bu hakemlerle oynadık. MHK'nin yapacağı bir değişiklik olmalı mıydı? Hepimiz şikayetçiydik. Bizim çok canımız yandı. Zaman zaman sesimizi çıkartmaya çalıştık. Görünen o ki şu an hakemlerle oynanan 28 haftaya dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçları var. Bir açıklama yapılmadı, neden alındılar diye. Çoğu hakemden şikayetçi olmamıza rağmen hakemler de zan altında kaldı, yönettiği maçlar da kaldı." ifadelerini kullandı.

Hakemlerle ilgili değişikliği desteklediklerini ancak zamanı doğru bulmadıklarını aktaran Adil Gevrek, şöyle konuştu:

"İşin son çeyreğine gelmiş dönemde böyle bir şey yapıldığı zaman, bu yönetilen maçlarla alakalı sıkıntı mı var deyip açıklama yapılması gerekir. Biz Malatyaspor olarak çok ciddi puanlar kaybettik hakem hatalarından dolayı. TFF ve MHK de kabul etti. Ne olacak şimdi, bizim puanlar geri verilecek mi? Ligin zirvesinde olan takımdan UEFA'ya gidecek olan takımlara, altta olan takımlarla alakalı, onlar bileğinin hakkıyla gelmiştir ama bu hakemlerin yönettiği maçlara bizim tarafımızdan soru işaretiyle bakılıyor. Bu kararın alınması, bir değişimin yapılması doğru olabilir ama zaman olarak yapılması yanlış. Sezon başında ya da devre arasında olabilirdi, o zaman TFF ve MHK zan altında kalmazdı. Bu alınan karara kısmen katılsak da zaman olarak katılmadığımızı söylüyorum. Türk futbolunda ilk defa böyle bir şey yapılıyor."

Bu arada, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç katılırken, diğer kulüp başkanları çevrim içi olarak toplantıda yer aldı.

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Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı - Son Dakika


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