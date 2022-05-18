Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı - Son Dakika
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Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı

18.05.2022 13:48
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımına başlanan 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımına başlanan 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı.

Temel atma töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz'ı su sporları merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Demir, "400 üzerinden dalgıç yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kano, yelken ve dragon gibi birçok su sporlarına da ev sahipliğini yapabilecek mekan olacağını inanıyoruz. Van Gölü Havzası'nda birçok ilçe bulunmakta, ancak gölün temizliği açısında en temiz bölge Adilcevaz olduğu bilinmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Adilcevaz Belediyemize, Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğimize ve diğer Adilcevazlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol'un da yaptığı konuşmanın ardından merkezin temeli atıldı. - BİTLİS

Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı

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Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı Yatağan'da hayvan hırsızlığı Yatağan'da hayvan hırsızlığı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı - Son Dakika
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