Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu - Son Dakika
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Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

05.03.2022 16:41
Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ergene Velimeşe Spor'a 0-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ergene Velimeşe Spor'a 0-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Furkan Aksuoğlu yönetti. Adıyaman FK ile Ergene Velimeşe Spor ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Ancak her iki takımında gol arayışlarında sonuça ulaşamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 60. Fatih Dilek'in golüyle Ergene Velimeşe Spor 0-1 öne geçti.

Maç boyunca karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın bitiş düdüğüyle Ergene Velimeşe Spor deplasmandan 3 puan ile ayrıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

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TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 0 TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 0 Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç

Futbol Federasyonu, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu - Son Dakika


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