Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı - Son Dakika
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Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı

11.10.2022 17:57
Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Adıyamanspor Kulüp Başkanı Recep Karaca, takıma destek çıkılmadığı gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Adıyamanspor Kulüp Başkanı Recep Karaca, takıma destek çıkılmadığı gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Adıyamanspor Kulüp Başkanı Recep Karaca, kendilerine destek sözü veren yetkililerin bu sözünde durmadığını kaydederek, kamuoyuna açıklamada bulundu.

Recep Karaca yaptığı açıklamada, "Bünyemizde bulunan ve transferleri yapılan futbolcularımızın bu sezon için toplam alacaklarının yüzde 70 gibi büyük bir bölünü şahsım ve gayretlerim ile hesaplarını yatırıldı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olacak bir kadro kuruldu. Kulübümüzün konaklama durumunu Adıyaman Perre Uygulama Otelinde ücret karşılığında gerçekleştirilmektedir. Kulübümüzün iaşe giderleri yine şahsım tarafından karşılanmaktadır. Kulübümüzün ulaşım giderleri de yine şahsım tarafından karşılanmaktadır. İlimizin mülkü ve idare amirleri destek noktasında ziyaret edilerek efsane kulübümüze destek çağrısı yapılmış, destek sözleri almamıza rağmen kulübünüze dönüş ve destek olunmamıştır.

Takdir edersiniz ki BAL Ligi'nde ki takımlarının tüm destekleri belediyeler tarafından karşılanmaktadır. Kahta ilçemizde Belediye Başkanı ve Kaymakam Bey'in destekleri ile son bir haftada takımın tesis ve nakit sorunu çabucak halloldu.

Yaşanan süreçle ilgili son noktada tarafım Adıyaman Spor Kulübü Başkanı olarak artık maddi olarak daha fazla harcama yapamayacağını ve bu işi daha fazla yürütemeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. Bu yüzden yönetim kurulu olarak çok sevdiğimiz kulübümüzü ligden çekip, kapatma kararı aldığımı üzülerek, kahrol olarak ifade etmek istiyorum. Son olarak efsane Adıyamanspor'umuzu gönül vermiş sürekli yanımızda olan bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımızın affına sığınarak helallik diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı - Son Dakika

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