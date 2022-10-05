AEK Larnaca Teknik Direktörü Oltra: Fenerbahçe'nin karşısına boş çıkmayacağız - Son Dakika
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AEK Larnaca Teknik Direktörü Oltra: Fenerbahçe'nin karşısına boş çıkmayacağız

05.10.2022 19:37
AEK Larnaca Teknik Direktörü Oltra: Fenerbahçe'nin karşısına boş çıkmayacağız

AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, "Fenerbahçe, oldukça zengin bir kadroya sahip. Ne kadar tecrübeli ve kulübesi zengin olsa da oynadığı taktik değişmiyor.

AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, " Fenerbahçe, oldukça zengin bir kadroya sahip. Ne kadar tecrübeli ve kulübesi zengin olsa da oynadığı taktik değişmiyor. Biz de onların karşısına boş çıkmayacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'da teknik direktör Jose Luis Oltra ve kaleci Kenan Piric basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın en iyi oyunlarını göstereceklerini dile getiren Oltra, "Çok tecrübeli ve oldukça kuvvetli oyunculardan oluşan rakiple karşılaşacağımızı bilerek geldik. Bu maç 3 puandan öte olacak. Tribün baskısının ne kadar etkili olacağını biliyoruz. Bize yansıyacak tabi ama buna hazırlıklı geldiğimizi söyleyebilirim. En iyi oyunumuzu göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu."FENERBAHÇE'NİN KARŞISINA BOŞ ÇIKMAYACAĞIZ"Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkat çeken Oltra, "Fenerbahçe'nin kuvvetli kadrosunu yadsıyamayız. Oldukça zengin bir kadroya sahipler, önde basmayı seven bir takım. Geçişi oyununu iyi oynuyor. Ne kadar tecrübeli ve kulübesi zengin olsa da oynadığı taktik değişmiyor. Sadece isimler değişiyor. Biz de onların karşısına boş çıkmayacağız" şeklinde konuştu."COŞKULU OLACAĞI KESİN"Yarın stadyumda coşkulu bir atmosfer olacağını belirten Oltra, "Her iki taraf için de bu durum söz konusu. Bu bir sportif etkinlik. Gerek futbolcular gerek ben bu psikolojiyle hazırlanıyoruz. Seyirci olacağı ve coşkulu olacağı kesin ama kulaklarımızı tıkayacağız ve oyunumuza bakacağız" ifadelerini kullandı."BERABERLİK İÇİN OYNAYACAKLARSA KAYBEDECEKLER"Takımının yarın kazanmak için sahada olacağını söyleyen Oltra, "Bu tip maçların gerginliğini biliyorum. Ben yarın takımımdan kazanması için oynamasını istiyorum. Beraberlik için oynayacaklarsa kaybedecekler. Kazanmak için oynamalarını gözlemlemek için kenarda olacağım" dedi.KENAN PİRİC: HEDEFİMİZ 3 PUAN

Geçtiğimiz sezon Türkiye'de Göztepe forması giyen 28 yaşındaki file bekçisi Kenan Piric, "Büyük takımla büyük oynanır. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Hedefimiz 3 puan, buna hazırız. Çok iyi bir tribün bizi bekliyor. Bunu arkadaşlarıma anlattım. 'Kulaklarınızı tribüne kapayın. Oyununuza odaklanın' dedim" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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