Aerobik Cimnastik Şampiyonası İtalya'da

Spor

Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası, İtalya'da yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pesaro kentindeki organizasyon 20-22 Eylül tarihlerinde gençler, 27-29 Eylül tarihlerinde de büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi büyükler kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı ve Nil Deniz Bal, gençler kategorisinde ise Didem Sağlam, Zeynep İmge Akgül, Eylül Naz Aygör, Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen, Ela Bozkır, İrem Ece Çırak, Çiçek Öz, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç temsil edecek.