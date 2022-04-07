Afyon büyük güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Afyon büyük güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacak

07.04.2022 13:45
Afyon büyük güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacak

U13 Erkekler Serbest Greko-Romen Güreş Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak.

U13 Erkekler Serbest Greko-Romen Güreş Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak. Şampiyona nedeniyle 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu ve teknik adam Afyonkarahisar'a gelecek.

Afyonkarahisar Güreş İl Temsilcisi Mahmut Emin Birliktir, Afyokarahisar Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinliklerde Türkiye Güreş Federasyonu'nun U 13 güreş müsabakaları için Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini bildirdi. 81 ilden 150'yi aşkın sporcunun buluşacağı U13 Erkekler Serbest Greko-Romen Güreş Şampiyonası ile ilgili bilgiler veren Birliktir şunları söyledi:

"İller yapacakları il seçmesi sonucunda illerine verilen sporcu kontenjan sayısına Türkiye Şampiyonasına katılabilecekler. İllere verilen kontenjan sayısını aşmamak koşulu ile 11 yaş (2011 doğumlular) direk Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Müsabakalar UWW ve TGF kurallarına uygun olarak yapılacak. 11 Nisan tarihinden itibaren ilimizde toplanacak olan sporcular ve teknik adamlar 15 Nisan'da yapılacak olan final müsabakalarına kadar ilimizde kalacaklar. Bu süre zarfında yaklaşık 1500 güreşçi ile onların antrenör ve kulüp temsilcilerini ilimizde en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Ülke genelinden yüzlerce güreş severin katılacağı şampiyonaya tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizi davet ediyoruz." - AFYONKARAHİSAR

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Türkiye Güreş Federasyonu, Karahisar, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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