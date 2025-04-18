Afyonkarahisar Bisiklet Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da okul sporları faaliyet programı çerçevesinde Gençler A, Gençler B ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen bisiklet müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi'nde sona erdi.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Ödül törenine katılan Kasapoğlu, bu tür etkinliklerin gençlerin hem fiziksel hem de psikolojik gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR