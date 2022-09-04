Organizasyonda mücadele eden Türk sporcular Mustafa Çetin 8'inci, Batuhan Demiryol 9'uncu, Ömer Uçum 11'inci Şakir Şenkalayacı, Eray Esentürk ise 15'inci, Mevlüt Kolay 16'ncı, Volkan Özgür 17'inci, Burak Arlı 18'inci, Emircan Şenkalaycı 19'uncu, Yiğit Ali Selek 20'inci, Murat Başterzi 21'inci, Tuğrul Dursunkaya ise 22'inci sırada yer aldı.

EMX Open'ın ikinci yarışında Avusturyalı Michael Sandner birinci, Slovakyalı Tomas Kohut da ikinci oldu. Sezonu şampiyon bitiren Jose Butron ise kürsüye üçüncü sıradan çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Motokros Şampiyonası'nın sezon şampiyonu Jose Butron oldu - Son Dakika

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