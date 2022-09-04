Avrupa Motokros Şampiyonası'nın sezon şampiyonu Jose Butron oldu - Son Dakika
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Avrupa Motokros Şampiyonası'nın sezon şampiyonu Jose Butron oldu

04.09.2022 11:38
Avrupa Motokros Şampiyonası'nın sezon şampiyonu Jose Butron oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) ikinci ve son yarışı yapıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) ikinci ve son yarışı yapıldı. Jose Butron sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

EMX Open'ın ikinci yarışında Avusturyalı Michael Sandner birinci, Slovakyalı Tomas Kohut da ikinci oldu. Sezonu şampiyon bitiren Jose Butron ise kürsüye üçüncü sıradan çıktı.

EMX Open'in dünkü ilk yarışını 1. sırada bitiren Butron, bugün ilk 3'te yer alarak sezon şampiyonluğunu ilan etti

Yarışta 12 Türk sporcu yer aldı

Organizasyonda mücadele eden Türk sporcular Mustafa Çetin 8'inci, Batuhan Demiryol 9'uncu, Ömer Uçum 11'inci Şakir Şenkalayacı, Eray Esentürk ise 15'inci, Mevlüt Kolay 16'ncı, Volkan Özgür 17'inci, Burak Arlı 18'inci, Emircan Şenkalaycı 19'uncu, Yiğit Ali Selek 20'inci, Murat Başterzi 21'inci, Tuğrul Dursunkaya ise 22'inci sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Motokros Şampiyonası'nın sezon şampiyonu Jose Butron oldu - Son Dakika

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