Afyonkarahisar'da düzenlenen Futsal 2. Lig Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Futsal 2. Lig Müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar\'da düzenlenen Futsal 2. Lig Müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Futsal 2. Lig Müsabakaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonlarında büyük bir heyecanla gerçekleşti. Surkent 21 ESK birinci oldu.

21.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Futsal 2. Lig Müsabakaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonlarında büyük bir heyecanla gerçekleşirken Surkent 21 ESK. birinci oldu.

Yüzlerce sporcunun mücadele ettiği turnuva, nefes kesen final maçlarının ardından sona erdi. Müsabakaların sonunda başarılı olan takımlar, düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyalarını aldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen görme engelli sporcular, Afyonkarahisar'da düzenlenen bu önemli organizasyonda büyük bir özveri ve heyecanla mücadele etti. Turnuvanın son gününde oynanan final müsabakaları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Finale kadar yükselen takımlar, sahada göstermiş oldukları üstün performanslarla büyük beğeni topladı.

Son derece çekişmeli geçen final müsabakalarının sonucunda Adana GESK üçüncü, Palandöken ESK ikinci, Surkent 21 ESK ise birinci oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Törende, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Federasyon As Başkanları, Spor Hizmetleri Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı ve GESF İl Temsilcisi hazır bulundu.

İl Müdürü Kasapoğlu, ödülleri takdim ederken yaptığı konuşmada, sporcuların göstermiş olduğu gayretin, Türkiye'deki engelli sporunun geldiği noktayı en iyi şekilde yansıttığını ifade etti. Kasapoğlu, bu tür organizasyonların görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımını arttırdığını ve spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini vurguladı. Kasapoğlu, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Afyonkarahisar olarak görme engelli sporcularımızı ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Bu turnuva, engelli bireylerimizin spora olan ilgisinin ve yeteneklerinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Spor, engelleri aşmanın en güzel yollarından biridir. Bu organizasyonun, görme engelli sporcularımızın motivasyonunu artıracağına ve daha büyük başarılar elde etmelerine vesile olacağına inanıyorum."

Kasapoğlu, ayrıca Türkiye genelinde engelli sporunun gelişmesine yönelik yapılan çalışmalara da değinerek, bu tür organizasyonların devam edeceğini ve daha fazla sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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