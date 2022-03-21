Afyonkarahisar'da 'Karate Grup Müsabakaları' başlıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Karate Grup Müsabakaları' başlıyor

21.03.2022 15:27
Afyonkarahisar'da 'Karate Grup Müsabakaları' başlıyor

Afyonkarahisar'da Okul Sporları'nın faaliyet programı içerisinde yer alan Karate Grup Müsabakaları 26 Mart tarihinde Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayacak.

Afyonkarahisar'da Okul Sporları'nın faaliyet programı içerisinde yer alan Karate Grup Müsabakaları 26 Mart tarihinde Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayacak.

48 hakemin görev alacağı müsabakalarda kazanan gruplar Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak. Spor şehri Afyonkarahisar'la birlikte karşılaşmalara; Karaman, Konya, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli, Muğla, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Bursa ve Aksaray'dan 335 sporcu katılacak. Karşılaşmalar 'Karate Küçükler, Yıldızlar Kız ve Erkek Grup Müsabakaları' şeklinde yapılacak. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'Karate Grup Müsabakaları' başlıyor

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Karahisar, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da 'Karate Grup Müsabakaları' başlıyor - Son Dakika


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