Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Heyecanla Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonunda heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi.

Küçük erkek, küçük kız, yıldız erkek ve yıldız kız kategorilerinde düzenlenen karşılaşmalar neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi. Karşılaşmalarda büyük çekişmeler yaşandı. Sporcular, centilmence mücadele ederek izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. - AFYONKARAHİSAR