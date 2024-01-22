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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Heyecanla Sonuçlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Heyecanla Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Küçük erkek, küçük kız, yıldız erkek ve yıldız kız kategorilerinde yapılan karşılaşmalarda sporcular büyük bir çekişme içinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve diğer yetkililer tarafından verildi. Müsabakalar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Heyecanla Sonuçlandı
22.01.2024 - 15:08,
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonunda heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi.

Küçük erkek, küçük kız, yıldız erkek ve yıldız kız kategorilerinde düzenlenen karşılaşmalar neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi. Karşılaşmalarda büyük çekişmeler yaşandı. Sporcular, centilmence mücadele ederek izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları Heyecanla Sonuçlandı - Son Dakika
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