Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Futsal Müsabakaları Başladı

Spor

Afyonkarahisar Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonları'nda düzenlenen Okul Sporları kız ve erkekler futsal grup müsabakaları, coşkulu bir açılış seremonisiyle başladı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, seremonide genç sporcuları teşvik ederek, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Gençlerin spora olan ilgisini ve katılımını artırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Müsabakalara toplamda 250 sporcu katılım sağlıyor. Ancak, müsabakanın en duygusal anlarından biri, başlama vuruşu anıydı. Başlama vuruşunu gerçekleştirmek için sahaya çıkan down sendromlu çocuklar, seyircilerin ve sporcuların desteğiyle topa vurarak müsabakanın başlamasını sağladı. Müsabakaların yarın sona ereceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR