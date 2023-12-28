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Afyonkarahisar'da Oryantiring Aday Hakem Kursu Açılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Oryantiring Aday Hakem Kursu Açılıyor

Afyonkarahisar'da, 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan oryantiring aday hakem kursu için başvurular devam ediyor. Kurs, oryantiring hakemliği konusunda temel bilgileri ve becerileri kazandırmayı hedefliyor. Kurs sonunda başarılı olan adaylara aday hakem belgesi verilecek.

Afyonkarahisar\'da Oryantiring Aday Hakem Kursu Açılıyor
28.12.2023 - 11:34,
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Afyonkarahisar'da, 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde oryantiring aday hakem kursu açılması planlanıyor.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Fakültesinde yapılacak Oryantiring Aday Hakem Kursu için son başvuru tarihi 3 Ocak 2024. Kurs, oryantiring hakemliği konusunda temel bilgileri ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Kursa, 18 yaşını doldurmuş ve oryantiring sporuna ilgi duyan herkes başvurabilecek. Kurs programında, oryantiring temelleri, oryantiring hakemliği kuralları, oryantiring harita okuma ve yorumlama, oryantiring işaretleme, oryantiring organizasyonu konuları yer alıyor.

Kurs sonunda başarılı olan adaylara, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından aday hakem belgesi verilecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Kocatepe Üniversitesi, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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