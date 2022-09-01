Şuhut Hisarspor Kulübü 2022-2023 Süper Amatör Ligi hazırlıklarına teknik direktör Fatih Uysal öncülüğünde yaptığı antrenman ile başladı. Yeni sezona iddialı giren yeşil beyazlar, eylül ayında başlayacak olan yeni sezona akşam antrenmanı ile başlayarak, mücadeleci kimliklerini göstermeye başardı. Takımın yeni transferlerle de kadrosunu güçlendirdiği belirtildi. Takımın akşam idmanında kulüp Başkanı Abdullah Zeybek ve yönetim kurulu üyesi Necati Kebeli'de yakından izledi.

Kaynak: İHA

Fatih Uysal, Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Şuhut Hisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.