Afyonkarahisar'da Taekwondo Cumhuriyet Kupası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Taekwondo Cumhuriyet Kupası Coşkuyla Gerçekleşti

Afyonkarahisar\'da Taekwondo Cumhuriyet Kupası Coşkuyla Gerçekleşti

Minikler ve Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası, elektronik sistemle başarıyla tamamlandı.

28.10.2024 12:07
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Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası Müsabakaları, büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamlandı.

Afyonkarahisar'da ilk kez elektronik sistem kullanılarak gerçekleştirilen müsabakalar, modern teknolojinin spora katkısını gözler önüne serdi. Ayak, gövde koruyucu ve kaska entegre edilen elektronik puanlama sistemi ile sporcuların performansları hassas bir şekilde değerlendirildi ve sonuçlar daha objektif bir şekilde belirlendi.

Müsabakalara Dinar SK, Dazkırı SK, Erkmen SK, Aktif Yaşam SK, Taşoluk SK, Şuhut SK, Gençlik SK, Karahisar SK, İscehisar SK ve ferdi sporculardan oluşan toplam 75 sporcu katıldı. Her yaştan sporcunun katıldığı etkinlikte minik ve yıldız kategorilerinde yoğun bir mücadele yaşandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da müsabakaları yakından takip etti.

Afyonkarahisar'da ilk kez kullanılan elektronik sistem, puanlamalarda daha hassas ve adil bir değerlendirme süreci sağladı. Geleneksel puanlama sistemine kıyasla, sporcuların vuruş şiddeti ve temas noktaları anında tespit edilip puanlamaya dahil edildi. Bu sayede hakem hatalarının önüne geçildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu yenilikçi sistemin bölgedeki spor organizasyonları için önemli bir adım olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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