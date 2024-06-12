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Afyonkarahisar'da U-12 Basketbol Kulüp Müsabakaları tamamlandı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar belli oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvada Yeni Nesil Spor Kulübü birinci oldu. Turnuvanın ödül töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Tören sırasında yaptığı konuşmada Yılmaz Erşen, genç sporcuların gösterdiği azim ve kararlılıktan övgüyle bahsederek, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm antrenörlere, hakemlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR