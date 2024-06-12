Afyonkarahisar'da U-12 Basketbol Kulüp Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da U-12 Basketbol Kulüp Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen U-12 Basketbol Kulüp Müsabakaları sona erdi. Yeni Nesil Spor Kulübü birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Ödül töreninde Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, genç sporcuların azim ve kararlılığını övdü ve sporun çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

12.06.2024 12:28
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Afyonkarahisar'da U-12 Basketbol Kulüp Müsabakaları tamamlandı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar belli oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvada Yeni Nesil Spor Kulübü birinci oldu. Turnuvanın ödül töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Tören sırasında yaptığı konuşmada Yılmaz Erşen, genç sporcuların gösterdiği azim ve kararlılıktan övgüyle bahsederek, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm antrenörlere, hakemlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da U-12 Basketbol Kulüp Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da U-12 Basketbol Kulüp Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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