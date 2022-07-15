Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak

15.07.2022 11:13

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "2021'de Afyonkarahisar'daki MXGP yarışları ile Türkiye MotoFest'te 150 bin misafir ağırlamıştık. Bu yılki hedefimiz ise 250 bin ziyaretçi." dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "2021'de Afyonkarahisar'daki MXGP yarışları ile Türkiye MotoFest'te 150 bin misafir ağırlamıştık. Bu yılki hedefimiz ise 250 bin ziyaretçi." dedi.

Akülke, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ile Türkiye MotoFest'in Büyük Taarruz'un 100. yılında 31 Ağustos-4 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirileceğini anımsattı.

MXGP of Türkiye'nin Afyonkarahisar'ın gururu olan bir organizasyon olduğunu dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Türkiye'de böyle bir organizasyonu Afyonkarahisar'da 4 yıldır gerçekleştiriyoruz. TMF olarak biz de Cumhurbaşkanlığımızın himayesindeki MXGP of Türkiye'nin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya Şampiyonası'nın yanı sıra 5 gün sürecek Türkiye MotoFest'e de ev sahipliği yapıyoruz. Bunların dışında 50'ye yakın sportif etkinlik, ünlü sanatçıların yer aldığı 9 konser, karavan kampı ve sürpriz programlar olacak. Muhteşem bir spor festivaline imza atacağız."

"FIM tarafından 1-2 kategoride ödül almaya adayız"

Akülke, Afyonkarahisar'daki MXGP of Türkiye'ye 4 kategoride 150 sporcunun yanı sıra 1500 yabancı teknik personel ve fabrika ekibinin katılacağını söyledi.

Şampiyonayla Büyük Taarruz'un 100. yılını Afyonkarahisar'da büyük bir coşkuyla kutlamak istediklerine dikkati çeken Akülke, "MXGP of Türkiye'nin her yıl üzerine yenilikler koyarak ilerliyoruz. Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki parkur, Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) 'en iyi pist' olarak tescillenmişti. Bu yıl da parkurun yanında padok ile festival alanında yeni değişiklerle en iyisini yapacağız. Yine FIM tarafından 1-2 kategoride ödül almaya adayız. Bu ödüller de Büyük Taarruz'un 100. yılına yakışır." ifadelerini kullandı.

"Doğa ve yeşile yönelik aktivitelerimiz de olacak"

Akülke, geçen yılki organizasyonda 100 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu anımsatarak, "2021'de Afyonkarahisar'daki MXGP yarışları ile Türkiye MotoFest'te 150 bin misafir ağırlamıştık. Bu yılki hedefimiz ise 250 bin ziyaretçi." diye konuştu.

Bu yıl gençlerin kamp ve karavan alanında buluşmalarını sağlayacaklarına değinen Akülke, şunları kaydetti:

"Bu yıl biraz daha çevreye önem vereceğiz. Özellikle yeşil ve ağaçlandırma konusunda Afyonkarahisar Belediyemizin büyük bir hassasiyeti var. Doğa ve yeşile yönelik aktivitelerimiz de olacak. MXGP of Türkiye ile Türkiye MotoFest'e gelen misafirler ve sporcularımıza çok güzel sürprizlerimiz bulunuyor."

YORUMLAR
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4 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 100 BİNE ULAŞTI 4 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 100 BİNE ULAŞTI
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak - Son Dakika

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