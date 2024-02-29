Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci oldu

Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci oldu

Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz, Niğde'de düzenlenen Yıldız Erkekler Okul Sporları Serbest Güreş Türkiye şampiyonasında 62 kg kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. İrfan Korkmaz'ın başarısı, Afyonkarahisar'ın güreş branşındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

29.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:35
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Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz, Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci oldu.

Niğde'de düzenlenen Yıldız Erkekler Okul Sporları Serbest Güreş Türkiye şampiyonasında, Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz, 62 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleri ve sporcu arkadaşlarının da büyük destek verdiği İrfan Korkmaz, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği bu başarıyla spor camiasında adını duyurdu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: "İrfan Korkmaz'ın başarısı, Afyonkarahisar'ın güreş branşındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yetenekli sporcuların yetişmesine katkı sağlayan Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi ve antrenörleri, İrfan'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. İrfan Korkmaz'ı tebrik ediyor, bu önemli başarının kendisine nice zaferler getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi öğrencisi İrfan Korkmaz Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika
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