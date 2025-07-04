Afyonkarahisar Sporcuları Karate\'de Madalya Kazandı

Denizli'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakalarında Afyonkarahisarlı sporcular madalya kazandı.

Etkinlikte Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcular, sergiledikleri üstün performanslarla dikkat çekerek önemli dereceler elde ettiler. Yarışmada Ebrar Yıldırım 42 kilgoram kategorisinde gösterdiği başarılı performansla birinci olup altın madalya kazandı. Hatice Yılmaz kata branşında 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nurbetül Aykın, 46 kilogram kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya elde etti. Fatma Betül Koçyiğit, 30 kilogram kategorisinde 3'üncü olarak kürsüye çıkmayı başardı. İsmail Ardıç, 52 kilogram kategorisinde 2'inci olarak gümüş madalya kazandı. Mahmut Can Yıldız, 44 kilogram kategorisinde 2'inci olarak gümüş madalya elde etti. Hasan İsmail Çınar ise +60 kilogram kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. - AFYONKARAHİSAR