Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu\'nda Yarıyıl Badminton Turnuvası Sonuçlandı

Spor

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen Yarıyıl Badminton Turnuvası, 6 farklı kategoride toplamda 63 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Turnuvaya ilişkin konuşan İl Müdürü Kasapoğlu, badminton branşına olan ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Badmintonun popülerliğinin artmasıyla birlikte gençlerin ve yetişkinlerin bu spor dalına olan ilgisinin arttığını belirten Kasapoğlu, ilerleyen dönemlerde daha büyük organizasyonlar ve daha fazla katılımcıyla gerçekleştirilecek turnuvaların planlandığını da sözlerine ekledi.

Yapılan turnuva ile sporcuların yeteneklerini sergileme ve rekabet etme fırsatı bulduğunu belirten İl Müdürü Kasapoğlu, badmintonun fiziksel aktiviteye olan katkıları, refleksleri geliştirme ve sosyal etkileşimi arttırma gibi birçok avantajını da vurguladı. Bu tür spor etkinliklerinin gençlerin sağlıklı yaşam tarzı ve spor alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağladığının altını çizen Kasapoğlu, badmintonun her yaş ve seviyeden sporcu için uygun bir seçenek olduğunu dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR