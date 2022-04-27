Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı

27.04.2022 13:59
Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Afyonkarahisarlı sporclar büyük başarı elde etti.

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Afyonkarahisarlı sporclar büyük başarı elde etti.

Sivas'ta 17-25 Nisan tarihleri arasında, minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasına birçok şehirden bin 947 sporcu katıldı. Karşılaşmalar neticesinde, Afyonkarahisarlı sporcular Ceylin Aksaray, Zeynep Naz Kahvecigil ve Sultan Sarıgül büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı
Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı

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Türkiye, Nisan, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı - Son Dakika


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