Afyonkarahisarlı Milli Vücut Geliştirme Sporcusu Aykut Turan, İspanya'da Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı Milli Vücut Geliştirme Sporcusu Aykut Turan, İspanya'da Avrupa İkincisi Oldu

Afyonkarahisarlı Milli Vücut Geliştirme Sporcusu Aykut Turan, İspanya\'da Avrupa İkincisi Oldu

Afyonkarahisar Afjim Spor Kulübü vücut geliştirme antrenörü milli sporcu Yusuf Evyurt'un yetiştirdiği Türkiye şampiyonu Aykut Turan, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından İspanya'da düzenlenen yarışmada 1/84 atletik fizik kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

15.05.2024 13:41
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Afyonkarahisarlı milli vücut geliştirme sporcusu Aykut Turan, İspanya'da gerçekleştirilen yarışmada Avrupa ikincisi oldu.

Afyonkarahisar Afjim Spor Kulübü vücut geliştirme antrenörü milli sporcu Yusuf Evyurt ile yardımcı antrenörler Metehan Bodur, Enes Mert Evyurtve ve Burak Evyurt'un yetiştirmiş olduğu Türkiye şampiyonu Aykut Turan Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından İspanya'da gerçekleştirilen yarışmaya katıldı. Turan yarışmada 1/84 atletik fizik kategorisinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı Milli Vücut Geliştirme Sporcusu Aykut Turan, İspanya'da Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika

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