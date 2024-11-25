Afyonspor 13. Haftayı Pusuz Geçirdi

Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor 13. haftayı da puansız kapattı.

2. Lig Beyaz grupta mücadele eden mor beyazlılar hafta sonu oynadığı Altay maçında aldığı 1-0'lık yenilgiyle sahadan puansız ayrıldı. Lig başından bu yana aldığı beraberlikle sadece 1 puanı bulunan Afyonspor, aldığı yenilgiyle 13. haftada da istediğini bulamadı. - AFYONKARAHİSAR