Afyonspor, Ankara Demirspor\'u 3-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında Afyonspor evinde Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Berkay Erdemir, Uğur Önay, İbrahim Etem Potuk
Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır (Ömer Nergiz dk. 60), Mustafa Emre Can, Mustafa Erkasap (Osman Yavuz dk. 90), Gökdeniz Kara (Burak Topçu dk. 80), Muhammed Mustafa Özbay (Emirhan Sefa Öz dk. 60), Kerem Kaya, Samet Semiz, Umut Can Kanber (Doğukan Saral dk. 90), Bedirhan Akbaba, İrfan Köse
Ankara Demirspor: Taha Cengiz Demirtaş, Ender Gör, Samet Erdem Olgaç (Burak Aydın dk. 75), Burak Çolak, Muhammet Yeşil, Harun Aydın, Mustafa Fettahoğlu (Bertu Alican Özyürek dk. 60), Muhammet Mustafa Yıldırım, Ümit Yasin Arslan, Barış Zeren, Atakan Dama
Goller: Batuhan Çakır (dk. 36), Mustafa Erkasap (dk. 82 ve 89) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Mustafa Emre Can, Muhammet Mustafa Özbay, Boran Güngör (Afyonspor), Muhammet Yeşil (Ankara Demirspor) - AFYONKARAHİSAR
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