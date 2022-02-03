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Afyonspor antrenmana kar yağışı altında çıktı - Son Dakika

Afyonspor antrenmana kar yağışı altında çıktı

03.02.2022 15:37
Afyonspor antrenmana kar yağışı altında çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Afyonspor hafta sonu evinde ağırlayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Afyonspor hafta sonu evinde ağırlayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip, 1461 Trabzon FK ile 6 Şubat Pazar günü kendi evinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Afyonspor, Kocatepe Spor Kompleksi'nde kar yağışı altında idmana çıktı. Teknik Direktör Cem Kavçak gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Düz koşu ile süren antrenman yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor antrenmana kar yağışı altında çıktı
Afyonspor antrenmana kar yağışı altında çıktı
Afyonspor antrenmana kar yağışı altında çıktı

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Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Pazar, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor antrenmana kar yağışı altında çıktı - Son Dakika Spor


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