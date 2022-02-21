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Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi - Son Dakika

Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

21.02.2022 13:04
Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 haftadır galibiyete hasret kalan Afyonspor, hafta sonu oynadığı Niğde Anadolu FK karşılaşmasında sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet hasretine son verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 haftadır galibiyete hasret kalan Afyonspor, hafta sonu oynadığı Niğde Anadolu FK karşılaşmasında sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet hasretine son verdi.

Mor beyazlı ekip 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların ardından adeta galibiyet yüzü göremedi. Afyonspor'da alınan kötü sonuçların faturası ise geçtiğimiz hafta sonu Teknik Direktör Cem Kavçak'a kesildi. Kavçak ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktörlük koltuğuna Bahattin Güneş getirildi. Bahattin Güneş liderliğinde ilk resmi maçına çıkan Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 3-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Haftalar sonra galibiyet yüzü gören ve 3 puanı hanesine yazdıran mor beyazlı ekip aldığı galibiyetle puanını 41'e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Afyonspor ligde 9. sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi TFF 2. Lig: Afyonspor: 3 Niğde Anadolu FK: 1 TFF 2. Lig: Afyonspor: 3 Niğde Anadolu FK: 1 Afyonspor 3 puanı alarak kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak Afyonspor 3 puanı alarak kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak

Futbol Federasyonu, Güneş, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi - Son Dakika
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