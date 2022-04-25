Afyonspor'dan kırmızı kartların havada uçuştuğu maçla ilgili açıklama - Son Dakika

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Bayburt Özel İdare Spor ile oynadıkları karşılaşmada çıkan 5 kırmızı karttan dolayı sahadan hükmen 3-0 mağlup ayrıldıkları duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, maçın son dakikalarında üst üste görülen kırmızı kartlardan dolayı sahadan hükmen 3-0 ayrıldığı belirtildi. Karşılaşmada, Fatih Aktay, Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk, Taha Can Velioğlu ve Yakup Yiğit kırmızı kart gördü. Maçta rakip takımdan ise Ömer Yıldız kırmızı kart gördü. Karşılaşmada ayrıca her iki takım futbolcularına toplamda ise 6 sarı kart gösterildi. Bu sonucu göre Afyonspor ligde 59 puanla 7. sırada kaldı. - AFYONKARAHİSAR