Afyonspor'dan Tarihi Hezimet - Son Dakika
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Afyonspor'dan Tarihi Hezimet

Afyonspor, Adana 01 karşısında 10-0'lık mağlubiyetle tarihi bir yenilgi yaşadı.

16.12.2024 13:41
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynadığı Adana 01 Futbol Kulübü karşısında aldığı 10-0'lık mağlubiyetle tarihi bir hezimete uğradı.

Beyaz grupta mücadele eden Afyonspor 1 puan ve eksi 49 averajla son sırada bulunuyor. Lig başından bu yana oynanan 16 karşılaşmada mor beyazlılar sade bir beraberlik alarak 1 puan alabildi. Kötü gidişatın son bulmadığı jetler hafta sonu oynadığı Adana 01 Futbol Kulübü maçından da sahadan boynu bükük ayrıldı. Mor beyazlılar rakibine ilk ve ikinci yarıda yediği gollerle 10-0 boyun eğdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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