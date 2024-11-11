Afyonspor Kötü Gidişatını Durduramıyor

Spor

TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Afyonspor'da puan kayıpları devam ederken, mor beyazlı ekip 11 haftada sadece 1 puan toplayabildi.

Uzun süredir ekonomik ve yönetimsel sıkıntılar yaşayan Afyonspor'da puan kayıplarının önüne geçilemiyor. Jetler dün evinde ağırladığı Fethiyespor'a da 4-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Lig başladığından bu yanan galibiyet yüzü göremeyen kulüpte kötü gidişat devam ederken, takım 11 haftada çıktığı müsabakalardan sadece 1 puan alabildi. - AFYONKARAHİSAR