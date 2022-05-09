Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı - Son Dakika
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Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı

09.05.2022 11:10
Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Çorum FK karşılaşmasında sahadan 3-2 yenik ayrılarak ligi puansız kapattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Çorum FK karşılaşmasında sahadan 3-2 yenik ayrılarak ligi puansız kapattı.

Mor beyazlı ekip TFF 2. Lig'i 62 puanla 8. sırada tamamladı. Afyonspor bu sezon oynadığı 38 karşılaşmadan 18'ini kazanırken, 12'sini ise kaybetti. Jetler 8 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 38 karşılaşmada kalesinde 44 gol gören mor beyazlı ekip, rakip takımın filelerini ise 67 defa havalandırdı. Afyonspor kazandığı karşılaşmaların büyük çoğunluğunu ise kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetler ile sağladı. - AFYONKARAHİSAR

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Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı - Son Dakika
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