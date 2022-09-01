Bursaspor taktik idman yaptı - Son Dakika
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Bursaspor taktik idman yaptı

01.09.2022 18:54
Bursaspor taktik idman yaptı

Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bugün taktik antrenman gerçekleştirdi.

Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bugün taktik antrenman gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik idman yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor taktik idman yaptı - Son Dakika

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