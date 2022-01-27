Afyonspor olumsuz hava şartlarına rağmen hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

TFF 2. Lig'de hafta sonu Afyonspor deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte hava sıcaklıkları da eksi 6 derecelerde sürerken, mor beyazlı ekip olumsuz hava şartlarına rağmen hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Afyonsporlu oyuncular teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde antrenmana çıktı. Isınma ve konsiyon hareketleri ile başlayan antrenman yapılan düz koşu ardından çift kale maç ile tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR