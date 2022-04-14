Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdürüyor - Son Dakika

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenmanı Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman düz koşu ve yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenmanda futbolcuların hayli hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR