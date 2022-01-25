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Afyonspor, Somaspor maçı ertelendi - Son Dakika

Afyonspor, Somaspor maçı ertelendi

25.01.2022 12:03
Afyonspor, Somaspor maçı ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı grupta oynanacak Afyonspor-Somaspor karşılaşması olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı grupta oynanacak Afyonspor-Somaspor karşılaşması olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Afyonspor resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grupta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Futbol Federasyonu, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, Somaspor maçı ertelendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Afyonspor, Somaspor maçı ertelendi - Son Dakika
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