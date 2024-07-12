Afyonspor U13 Takımı Afyonkarahisar İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Afyonspor U13 Takımı Afyonkarahisar İl Şampiyonu Oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen U13 Yerel Lig mücadelesinde, Afyonspor takımı üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Takım oyuncuları ve teknik ekibi büyük bir sevinç ve gururla şampiyonluğu kutladı.

12.07.2024 16:14
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Afyonkarahisar'da düzenlenen heyecanlı U13 Yerel Lig mücadelesine, genç futbolcuların aşkı damgasını vurdu.

15 takımın katılım gösterdiği etkinlikte, takımlar 3 farklı grupta kıyasıya mücadele etti. Bu müsabakaların ardından gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Play Off grubunda yer almak için kozlarını paylaştı. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Play Off maçlarındaysa heyecan doruktaydı.

Mücadeleler sonunda, Afyonspor U13 takımı gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sayede en fazla puanı toplayan takım unvanını kazanan ekip, Afyonkarahisar U13 İl Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Afyonspor'un bu büyük başarısının ardından, takım oyuncuları ve teknik ekibi sevinç ve gururla şampiyonluğu kutladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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