Afyonspor, Yeni Teknik Direktörünü Buldu

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TFF 2. Lig Beyaz Grupta son sıralarda bulunan Afyonspor, Teknik Direktör Ahmet Cemalettin Cengiz ile el sıkıştı.

Ligde sadece 1 puanı bulunan ve son sırada yer alan mor beyazlılar Cengiz ile sözleşme imzaladı. Cengiz'in ekibinde kaleci antrenörü olarak Şehmuz Demir, yardımcı antrenörler Erhan Konacaklı,

Zafer Çoban, maç analizi ve atletik performans da Doğan Acar'ın yer alacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR