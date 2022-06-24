Ağabeylerinin yolundan giden milli atletler olimpiyatlarda madalya hedefliyor - Son Dakika
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Ağabeylerinin yolundan giden milli atletler olimpiyatlarda madalya hedefliyor

24.06.2022 11:35
Ağabeylerinin yolundan giden milli atletler olimpiyatlarda madalya hedefliyor

Bitlis'te 22 yıl önce başladığı atletizmde önemli başarılara imza adan Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan'ı örnek alarak Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan kardeşleri, madalya serisini olimpiyat birinciliğiyle taçlandırmak istiyor.

Bitlis'te 22 yıl önce başladığı atletizmde önemli başarılara imza adan Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan'ı örnek alarak Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan kardeşleri, madalya serisini olimpiyat birinciliğiyle taçlandırmak istiyor.

Ağabeylerinin teşvik etmesiyle atletizme başlayan 29 yaşındaki Yetkin, 2011'deki Balkan ve 2012'deki Avrupa Dağ Koşusu şampiyonalarında, 19 yaşındaki Taner geçen yıl Gençler Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 17 yaşındaki Caner Can ise 24 Nisan'da Slovakya'da yapılan Dünya Kros Şampiyonası ile 12 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Örnek aldıkları ağabeylerinin izinden giderek ülkelerini en iyi şekilde temsil eden milli atletlerden Yetkin Tunçtan Mersin'de antrenörlüğe başlayarak kendini yeni sporcular yetiştirmeye adadı. Diğer kardeşler de olimpiyatlara katılarak eksik kalan madalyayı tamamlamayı kendilerine hedef olarak belirledi.

Sporculuk döneminde birçok madalya kazanan Fahri Tunçtan'ın nezaretinde çalışmalarını sürdüren 2 kardeş, 8 Ağustos Stadyumu'nda günde çift idman yaparak 25 kilometre koşuyor.

Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde de antrenman yaparak kondisyon depolayan sporcular, azimleriyle diğer sporculara da örnek oluyor.

"Ailece milli takıma ve atletizme hizmet etmekten gurur duyuyoruz"

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünde milli takım antrenörlüğü yapan Fahri Tunçtan, AA muhabirine, 22 yıl önce başladığı atletizmde birçok şampiyonaya katılarak önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Çevresindeki insanlara sporu sevdirmeye çalıştığını anlatan Fahri Tunçtan, şöyle konuştu:

"Antrenörlüğüm döneminde önce ailemdeki gençleri spora kazandırmaya çalıştım. Yaşadığım mutluluğu, onuru ve gururu kardeşlerimin de yaşayabileceğine inandım ve onları spora teşvik ettim. 2011'de Balkan ve 2012'de Avrupa şampiyonu olan kardeşim, şimdi Mersin'de antrenörlük yapıyor. Ülkemizi onur ve gururla temsil etti. Bu işi yapabileceklerine inanan diğer kardeşlerim de spora başladılar ve uluslararası şampiyonalarda altın madalyalar kazandılar. Ailece milli takıma ve atletizme hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz."

4'ü kız 10 kardeş olduklarını belirten Tunçtan, "4 kardeş milli sporcuyuz. İlimize ve ülkemize madalyalar kazandırdık. Yarışmalara gittiğimizde 'Tunçtanlar derece aldı, bütün aile milli sporcu' gibi olumlu dönüşler alıyoruz. İyi ki bu sporu yapıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Hedefimiz olimpiyat"

Taner Tunçtan ise ağabeyinin yönlendirmesiyle ülkesini temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade ederek, " Türkiye'de birçok ilde derecem var. Ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Avrupa ve dünya dereceleri yapan ağabeylerimle birlikte antrenman yapmak mutluluk verici. Her zaman yanımda oldular." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu Caner Can Tunçtan da ağabeylerinin başarılarından etkilenerek daha çok çalıştığını ve bu sayede şampiyonluklar elde ettiğini aktardı.

Amacının başarılarını sürdürmek olduğunu dile getiren Caner Can, "Türkiye'de başarılar elde ettim. Slovakya'daki yarışmada dünya şampiyonluğu elde ettim. Avrupa ve dünyada derece yapan ağabeylerim var. Onlarla antrenman yaptığım için mutluyum. Onların izinden gidiyorum. Hedefimiz olimpiyat. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Kırsalda ve 8 Ağustos Stadyumu'nda günde çift idmanda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağabeylerinin yolundan giden milli atletler olimpiyatlarda madalya hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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