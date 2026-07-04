Ağrı'da Tarihi Enduro Yarışı Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Tarihi Enduro Yarışı Başladı

Ağrı\'da Tarihi Enduro Yarışı Başladı
04.07.2026 17:41
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı enduro yarışı, 121 sporcunun katılımıyla Ağrı TRT Park'ta başladı.

Türkiye sınırları içerisindeki en yüksek rakımlı enduro yarışı olma özelliğini taşıyan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı, 22 ilden 121 sporcunun katılımıyla Ağrı TRT Park'ta sıralama turlarıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı Ağrı TRT Park'ta gerçekleştirilen sıralama turlarıyla başladı.

22 ilden 121 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışçılar, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Şampiyonanın ikinci gününde ise sporcular Diyadin Kanyonu, Ağrı Dağı, Tendürek Dağı ve İshak Paşa Sarayı güzergahını kapsayan yaklaşık 120 kilometrelik parkurda yarışacak.

Yarışların startında konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, organizasyonun Ağrı'nın spor turizmi ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bozkurt, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda güvenliğin yanı sıra kamu yatırımları, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, huzur ortamının güçlenmesiyle birlikte Ağrı'nın ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağına inandıklarını dile getirdi.

Şampiyonanın Türkiye sınırları içerisinde en yüksek rakımda düzenlenen enduro yarışı olduğunu belirten Bozkurt, yaklaşık 120 kilometrelik parkurun Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Diyadin Kanyonu ve İshak Paşa Sarayı gibi kentin simge noktalarını kapsadığını kaydetti. Organizasyonun Ağrı'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Bozkurt, şampiyonayı gelecek yıllarda da düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Tarihi Enduro Yarışı Başladı - Son Dakika

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