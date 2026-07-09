Ağrı\'da Yüzme Eğitimi Projesi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ücretsiz yüzme eğitimi alan çocuk ve gençleri ziyaret etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, proje kapsamında eğitimlerin verildiği havuz tesisinde incelemelerde bulunarak çocuklarla bir araya geldi.

Eğitim alan çocuklarla sohbet eden Çelebi, antrenörlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesislerdeki hijyen ve güvenlik uygulamalarını da inceleyen Çelebi, yüzme eğitimlerinin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde sürdürülen proje sayesinde çocuk ve gençlerin sporla buluşturulduğunu belirterek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suyla, sporla ve özgüvenle buluşturuyoruz. Bu şehirde yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde, güvenli ve hijyenik tesislerimizde evlatlarımıza ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. Spor, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin ve özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor. Hedefimiz, sporla büyüyen, özgüvenli bir nesil yetiştirmek. Tüm ailelerimizi çocuklarını yüzme kurslarımıza kaydettirmeye davet ediyorum."dedi.

Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve antrenörlerle bir araya gelen Çelebi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelebi, eğitimlerin düzenli şekilde sürdürülmesinde görev alan antrenörlere teşekkür etti.

Aileler de çocuklarının ücretsiz yüzme eğitimlerinden yararlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yaş gruplarına göre belirlenen seanslarla devam eden yüzme eğitimlerinin yıl boyunca sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI